Dlaczego Samsung Galaxy A36 sprzeda się lepiej niż flagowce? Test smartfona za 1300 zł

Urządzenia z rodziny Samsung Galaxy A30 nie są smartfonami, o których się marzy. To smartfony, z których się po prostu korzysta, a po latach wspomina z nostalgią jako kawał porządnego sprzętu. Solidne, niezawodne, rozsądnie wycenione – rozsądny wybór, dla rozsądnych użytkowników.

W tym duchu na rynku pojawił się Samsung Galaxy A36. Nowy model w sklepach znajdziemy już od ok. 1300 zł, co – zgodnie z tradycją serii – czyni z niego interesujący wybór dla osób z ograniczonym budżetem. Pytanie tylko, czy tegoroczny średniak Koreańczyków jest równie udany co poprzednicy?

Wygląd i wykonanie

Jeśli widzieliście jeden telefon Samsunga, to widzieliście wszystkie. No, może przesadzam – ale na pewno doskonale możecie sobie wyobrazić, jak wygląda Samsung Galaxy A36. Prosta sylwetka, brak ozdobników, zaokrąglone rogi – no Samsung jak w mordę strzelił.

Nie da się natomiast ukryć, że taka subtelna estetyka może się podobać. Ba, gdyby nie stosunkowo szerokie jak na dzisiejsze standardy ramki, spokojnie można by pomyśleć, że mamy urządzenia z urządzeniem znacznie droższym.

Tym bardziej, że telefon wykonano z niezłych materiałów. Z przodu i z tyłu znajdziemy szkło Gorilla Glass Victus+, po bokach ramki z solidnego tworzywa. Całość jest bardzo dobrze spasowana i sprawia solidne wrażenie. Co więcej, telefon jest wodoodporny (IP67), co w tej klasie zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie.

Oczywiście przy wyświetlaczu 6,7” i 78,2 mm szerokości obsługa jedną ręką jest nieco problematyczna, jednak nie na tyle, by można to było wytknąć urządzeniu jako wadę. Poza tym telefon nieźle leży w dłoni, a przyciski zasilania i regulacji głośności umieszczone na niewielkim wybrzuszeniu ułatwiają znalezienie ich pod kciukiem.

Wyświetlacz

Samsung Galaxy A36 został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7” i rozdzielczości 1080x2340, co przekłada się na zagęszczenie pikseli rzędu ok. 385 PPI. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz, co przekłada się na płynne animacje podczas codziennej pracy.

W pomiarach ekran wypada rewelacyjnie. Pokrycie kolorów odpowiada 80,3 procent gamutu Adobe RGB oraz aż 89,5 procent DCI-P3, co stanowi świetny rezultat. Z kolei jasność maksymalna w trybie automatycznym potrafi osiągnąć 1125 nitów. Do tego standardowo jak na AMOLEDa otrzymujemy perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast i doskonałe kąty widzenia. W akcji wszystko to prezentuje się rewelacyjnie.

Warto jedynie odnotować, że tutejszy wyświetlacz nie obsługuje trybu HDR10+. Nie wpływa to znacząco na codzienne korzystanie z telefonu, ale może być istotne w przypadku porównania z droższym Galaxy A56.

Interfejs i funkcjonalność

Bohater testu pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Warto podkreślić, że producent obiecuje nawet sześć dużych aktualizacji systemu, więc w teorii z urządzenia będzie można bezpiecznie korzystać nawet do 2031 roku. W tej klasie urządzeń to spora zaleta.

Sam interfejs jest czytelny, funkcjonalny i estetyczny. Jeśli w przeszłości korzystaliście ze smartfonów marki Samsung, natychmiast poczujecie się tu jak w domu. Jeśli nie, to będziecie musieli się przyzwyczaić do kilku unikalnych dla producenta rozwiązań. Generalnie jednak nakładka Koreańczyków to w mojej ocenie jeden z lepszych interfejsów dla Androida.

Jeśli jest coś, co może zrazić, to duży nacisk na funkcje ekosystemowe. Wiele narzędzi na pokładzie wymaga zalogowania nie tylko kontem Google, ale i kontem Samsung. Dodatkowo w ostatnich wersjach systemu Koreańczycy mocno forsują narzędzia na bazie AI (tutaj znane jako Awesome Intelligence). Nawet jeśli są przydatne, ich implementacja potrafi być, z braku lepszego słowa, nieco nachalna. Jest to pewna rysa na generalnie bardzo dobrej warstwie software’owej urządzenia.

Samsung Galaxy A36 obsługuje praktycznie wszystkie popularne standardy łączności. Mamy 5G, obsługę dual SIM i eSIM. Do tego dostajemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC, a łączność przewodowa wykorzystuje standard USB 2.0. Do pełni szczęścia zabrakło tak naprawdę tylko portu podczerwieni, ale i bez tego do oferowanych funkcji łączności trudno się przyczepić.

Oczywiście nie zabrakło także funkcji lokalizacji. Wykorzystuje ona technologie GPS, GALILEO, GLONASS, BDS i QZSS.

Podzespoły i wydajność

Średniak Koreańczyków wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. To wykonana w litografii 4 nm jednostka nastawiona na zapewnienie kompromisu między sensowną wydajnością i wysoką kulturą pracy. Dostajemy osiem rdzeni w dwóch klastrach: cztery Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz i cztery Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Do tego znajdziemy tu układ graficzny Adreno 710, 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej w technologii UFS 2.2.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPhone 15 1456386 2547 6396 - Apple iPhone 16 1599183 3364 8288 - Apple iPhone 16e 1401162 3385 8192 - CMF Phone 2 Pro 667605 1007 2957 531 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Google Pixel 9a 1257023 1757 4551 1151 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Infinix Hot 50i 241359 407 1337 105 Infinix Hot 50 Pro + 437281 711 1998 175 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola Moto G24 Power 275824 414 1410 38,1 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (3a) 796988 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910 1174 3288 1248 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Realme 14 Pro 5G 740996 1007 2879 268 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A36 653033 1011 2959 304 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy A56 902046 1359 3879 301 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 T Phone 2 Pro 407736 947 2688 349 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

Wydajność jest adekwatna do tego segmentu cenowego, aczkolwiek warto zauważyć, że w porównaniu z zeszłorocznym Samsungiem Galaxy A36 postęp jest raczej symboliczny. Tak naprawdę wyraźną poprawę widać wyłącznie w testach mierzących wydajność NPU, a więc w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Ma to sens, biorąc pod uwagę olbrzymi nacisk położony przez producenta na Awesome Intelligence.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 Apple iPhone 16 3981 72,80% 3337 6881 45,7 Apple iPhone 16e 3389 71,90% 2325 5045 40,5 CMF Phone 2 Pro 852 99,30% 951 1939 38 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Google Pixel 9a 2651 68,50% 2868 5338 46,5 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Infinix Hot 50i 156 97,50% 167,3 508,1 25,7 Infinix Hot 50 Pro + 381 98,40% 390,2 982,6 28,5 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola Moto G24 Power 189 98,90% 197 564 38 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A36 897 99,20% 1014 1760 37,6 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy A56 1319 99,40% 1663 2743 41,5 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 T Phone 2 Pro 610 99,50% 708 1350 - Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

Do kultury pracy urządzenia nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Podczas testów nie odnotowaliśmy żadnych przejawów throttlingu termicznego, a temperatura obudowy pod obciążeniem nie przekroczyła rozsądnego poziomu 37,6 °C.

Aparat

Samsung Galaxy A36 wyposażony został w potrójny aparat. Główna jednostka ma stosunkowo duży sensor (1/1,96”) o rozdzielczości 50 Mpix sparowany z obiektywem o przysłonie f/1.8. Co ważniejsze, dostajemy optyczną stabilizację obrazu (OIS). Oprócz tego na pleckach znajdziemy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix oraz moduł makro o rozdzielczości 5 Mpix.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

O jakości fotografii nie mogę powiedzieć złego słowa. Wręcz przeciwnie – jak na ten segment cenowy robią naprawdę dobre wrażenie. Kolory są atrakcyjne, odwzorowanie detali stoi na wysokim poziomie, a do tego dostajemy bardzo dobrą rozpiętość tonalną. Co ważne, choć ta ostatnia jest wspierana przez automatyczny tryb HDR, efekty prezentują się naturalnie, nawet jeśli ogólna paleta jest bardziej efektowna niż całkowicie neutralna.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Na pochwałę zasługuje jakość zdjęć makro. O ile normalnie dedykowane aparaty do takich zastosowań pełnią rolę „zapychaczy” (przynajmniej w tym segmencie cenowym), tak tutaj daje to naprawdę fajne rezultaty – zdjęcia są szczegółowe, mają ładne, naturalne rozmycie tła i przyzwoite kolory. Nadal nie jest to poziom tego, co można uzyskać z głównej jednostki, ale w określonych sytuacjach potrafi zrobić świetną robotę.

Zdjęcia przykładowe - aparat makro

Jeśli chodzi o jakość zdjęć po zmroku, jest ona dobra. Nie wybitna – mimo wszystko widać pewne niedociągnięcia w kwestii odwzorowania detali oraz kolorów – ale zupełnie adekwatna do segmentu cenowego. Na pewno przydaje się optyczna stabilizacja obrazu, która pozwala uzyskać lepsze efekty z wykorzystaniem trybu nocnego.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

Potrójny aparat z tyłu urządzenia uzupełnia przednia kamerka. Charakteryzuje się rozdzielczością 12 Mpix oraz pozwala na nagrywanie materiału w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s. Niestety nie ma autofokusu. Jakość wykonanych nią fotografii jest przyzwoita, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Balans bieli ewidentnie zbacza w stronę zimniejszych odcieni, co daje niezbyt przyjemny efekt na zdjęciach. Do tego w pobliżu krawędzi kadru widać olbrzymie zniekształcenia wynikające z wad optyki.

Bohater testu potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 30 kl./s. Jakość zarejestrowanych materiałach trzyma wysoki poziom jak na omawiany segment cenowy. Dużym plusem jest skuteczna stabilizacja obrazu, dzięki czemu użyteczny materiał spokojnie możemy nagrać prosto z ręki.

Bateria

Akumulator na pokładzie Samsunga Galaxy A36 ma pojemność 5000 mAh. To standard dla urządzeń tej klasy. W naszym teście telefon wytrzymał 780 minut odtwarzania wideo. Nie jest to może dramat, ale zdecydowanie określiłbym ten rezultat jako poniżej oczekiwań. Na szczęście w praktyce wyciągnięcie z urządzenia pełnego dnia pracy nadal nie powinno być problemem.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) CMF Phone 2 Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 940 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 9a 5100 6,3" 1080 x 2424 120 1129 Infinix Hot 50i 5000 6,7" 720x1600 120 627 Infinix Hot 50 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 667 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Realme 14 5G 6000 6,67" 1080 x 2400 120 889 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A36 5000 6,7" 1080 x 2340 120 780 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Pokaż więcej

Na plus warto odnotować, że bohater testu obsługuje ładowanie mocą 45 W w ramach technologii USB Power Delivery. Na tle konkurencji być może nie robi to wrażenia, ale warto pamiętać, że obszar ten nigdy nie był mocną stroną Koreańczyków. Dość powiedzieć, że nawet kilkukrotnie droższy flagowiec producenta, Samsung Galaxy S25, potrafi pociągnąć z gniazdka raptem 25 W.

Podsumowanie

Samsung Galaxy A36 to telefon, po którym chyba nikt nie spodziewał się ekscesów. Miał być nudny, niezawodny oraz funkcjonalny – no i dokładnie taki jest. Ba, w cenie 1300 zł ma kilka atutów, które wyraźnie wyróżniają go na tle konkurencji. Mam tu na myśli szczególnie wodoodporną obudowę i obietnicę aż sześciu lat wsparcia. Dodajmy do tego dopracowany interfejs i bardzo dobry w swojej klasie aparat, a dostajemy sprzęt, który bardzo łatwo rekomendować potencjalnym użytkownikom.

Oczywiście gdyby ktoś chciał, to znajdzie się tu parę powodów do marudzenia. Ot, chociażby praktycznie zerowy skok wydajności względem poprzednika czy nieco rozczarowujący czas pracy na jednym ładowaniu. Mimo to nawet z tymi niedociągnięciami bohater testu pozostaje szalenie atrakcyjną propozycją dla osób szukających dobrze wyposażonego telefonu w niewygórowanej cenie.