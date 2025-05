Nietypowy wypadek. W tle 250 milionów pszczół

250 milionów pszczół uciekło

W hrabstwie Whatcom w stanie Waszyngton , w pobliżu kanadyjskiej granicy doszło do wypadku z udziałem ciężarówki, która się przewróciła. Wiozła ona 31,75 ton pszczelich uli i w następstwie wypadku, na wolność wyleciało aż 250 milionów pszczół z pojazdu.

Lokalne władze odgrodziły teren i wydały ostrzeżenia, aby trzymać się na dystans przynajmniej 200 metrów od miejsca zdarzenia. Teraz służby chcą przywrócić ule na ich miejsce oraz sprowadzić z powrotem do nich pszczoły, aby wróciły do królowych. Proces ten może potrwać do 48 godzin.