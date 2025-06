Samsung Galaxy A56 vs iPhone 16e - sprawdzamy, który robi lepsze zdjęcia

Żyją w Tobie dwa wilki: jeden chce smartfona marki Samsung, drugi iPhone’a. Tyle tylko, że żaden nie ma budżetu na flagowca. Czas na plan B.

Samsung Galaxy A56 i Apple iPhone 16e – smartfony „prawie” premium

Ten plan B to zakup jednego z tańszych modeli w ofercie producenta. Tak się składa, że obie firmy mają w swoich portfolio urządzenia, które przy zachowaniu niższej ceny potrafią dostarczyć lwią część doświadczenia znanego z flagowców. U Koreańczyków takim telefonem jest Samsung Galaxy A56, natomiast u giganta z Cupertino rolę tę pełni Apple iPhone 16e.

Obydwa urządzenia pełnią w ofercie producentów podobną rolę, choć jednocześnie reprezentują nieco inną filozofię. Widać to chociażby po cenie. O ile Samsunga Galaxy A56 możemy znaleźć w sklepach już za niecałe 1600 zł, o tyle iPhone 16e to wydatek 2850 zł w najtańszej wersji.

To trochę jak pojedynek Dawida z Goliatem… tyle tylko, że na pierwszy rzut oka nie za bardzo wiadomo, kto jest w tej analogii kim. Wszystko dlatego, że na papierze telefon Koreańczyków wcale nie wydaje się swojemu droższemu konkurentowi ustępować. Wystarczy spojrzeć chociażby na konfigurację aparatów.

Samsung Galaxy A56 – specyfikacja aparatów

Samsung Galaxy A56 wyposażony został w potrójny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 50 Mpix. Bazuje ona na stosunkowo dużym sensorze 1/1,56”. Dodatkowo sparowano ją z obiektywem o ogniskowej odpowiadającej ok. 28 mm dla pełnej klatki i przysłonie f/1.8. Nie zabrakło także optycznej stabilizacji obrazu (OIS), która przydaje się szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych i przy nagrywaniu wideo.

Dodatkowo na pleckach znajdziemy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix i makro 5 Mpix, a z przodu kamerkę do selfie o rozdzielczości 12 Mpix. Ta ostatnia jest niestety pozbawiona autofokusu, a szkoda. Oprócz zdjęć telefon pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 30 kl./s.

Apple iPhone 16e – specyfikacja aparatów

Dla porównania iPhone 16e na pierwszy rzut oka wypada w tym zestawieniu dość biednie. Telefon wyposażono w pojedynczą kamerkę o rozdzielczości 48 Mpix. Zastosowany sensor jest dużo mniejszy (1/2,55”), ale jest to częściowo zbalansowane zastosowaniem jaśniejszego obiektywu (f/1.6). Tutaj także znajdziemy optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Oczywiście brak dodatkowych „oczek” oznacza, że nie zrobimy iPhonem zdjęcia ultraszerokokątnego, ale nie tylko – na analogicznej zasadzie zabrakło chociażby trybu makro, a i podczas wykonywania zdjęć portretowych telefon nie może polegać na danych z drugiego obiektywu. Jest to więc sprzęt znacznie mniej uniwersalny i to raczej nie ulega wątpliwości. Ale, tak dla równowagi, przynajmniej przednia kamerka wypada nieźle, bo oprócz sensora o rozdzielczości 12 Mpix może się pochwalić skutecznym autofokusem. Dodatkowo telefon potrafi nagrywać w 4K i to w maksymalnie 60 kl./s.

W teorii Samsung Galaxy A56 pod względem możliwości fotograficznych deklasuje iPhone’a 16e. Tyle że taka „teoria” nie uwzględnia wielu czynników – ot, chociażby jakości stosowanych podzespołów oraz możliwości oprogramowania, które ma gigantyczny udział w wyglądzie finalnego obrazka.

Czas na porównanie!

Jak w takim razie wygląda praktyka? Który telefon robi lepsze zdjęcia? O tym zdecydujecie Wy! Przygotowaliśmy krótkie porównanie, w którym zestawiliśmy ze sobą fotografie wykonane z pomocą Samsunga Galaxy A56 oraz iPhone’a 16e. Wszystkie zdjęcia wykonane zostały w trybie automatycznym przy domyślnych ustawieniach, chyba że w opisie zaznaczono inaczej. Ze swojej strony starałem się odwzorować kadry tak dokładnie, jak było to możliwe, choć mogą występować między nimi nieznaczne różnice, wynikające m.in. z innego kąta widzenia aparatów. Na potrzeby porównania zostały przycięte do proporcji 5:3 i przeskalowane do rozdzielczości 1600x960.

Niestety ze względu na brak odpowiednich funkcji w iPhone’ie 16e, materiał porównawczy nie obejmuje fotografii wykonanych aparatem ultraszerokokątnym i w trybie makro. Skupiamy się na porównaniu jakości zdjęć tam, gdzie jest to możliwe – wątek możliwości oraz uniwersalności obydwu urządzeń poruszymy przy innej okazji.

Urządzenia celowo zostały zanonimizowane. O tym, które zdjęcia wykonał który telefon, dowiecie się za tydzień, kiedy opublikujemy materiał z podsumowaniem naszego fototestu. A póki co w dalszej części materiału czeka na Was 10 zdjęć do porównania oraz ankieta, dzięki której wyłonimy najlepszego fotosmartfona w segmencie „prawie” premium.

1. Szeroki kadr za dnia #1

2. Szeroki kadr za dnia #2

3. Detal za dnia

4. Zoom x2 za dnia #1

5. Zoom x2 za dnia #2

6. Aparat przedni za dnia

7. Aparat przedni - tryb portretowy

8. Szeroki kadr nocą #1

9. Szeroki kadr nocą #2

10. Zoom x2 nocą

11. Aparat przedni nocą

To Wy wybieracie!