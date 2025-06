Oppo A6i 5G już niedługo. Propozycja Oppo dla średniej półki

Oppo A6i 5G na horyzoncie. Co pokaże?

Skoro zatem dowiedzieliśmy się co to za telefon, to nasuwa się zasadne pytanie o specyfikację techniczną. W tym przypadku otrzymamy smartfon z wyświetlaczem LCD o przekątnej 6,67 cala. Telefon będzie miał także 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej.