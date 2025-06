Ważna wiadomość dla kobiet. To przełom w leczeniu raka

Nowy typ terapii raka piersi mocno zwiększa szanse przeżycia

Właśnie na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badań klinicznych związanych z nowym typem terapii raka piersi 325 pacjentów z 28 krajów, w tym USA, UK, Australii, Francji, Niemiec, Brazili i Singapuru. Wyniki zaprezentowano również na corocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology. Okazało się, że nowa forma terapii raka piersi opóźniła rozwój złośliwych nowotworów średnio o 17 miesięcy, a moment rozpoczęcia chemioterapii aż o 2 lata.