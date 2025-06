WhatsApp przygotował coś nowego. Koniec z podawaniem numeru telefonu

WhatsApp z przydatną nowością

Funkcję tę zauważył jako pierwszy WABetaInfo. Pojawiła się ona w kodzie ostatniej aktualizacji iOS. Nowość jest obecnie w fazie rozwoju i nie jest jeszcze udostępniona do testów. Ale trzeba przyznać, że jest spora szansa, że ucieszy ona dużo osób.

Utworzenie nazwy użytkownika załatwi wszystko

Ale nie będzie samowolki. WhatsApp najprawdopodobniej wprowadzi zasady, dotyczące wyboru nazwy użytkownika, aby zapewnić spójność oraz bezpieczeństwo. Nie będzie można utworzyć nazwy zaczynającej się od "www", ani kończącej się na ".com". Co więcej, nazwy kont WhatsAppa będą musiały składać się z małych liter. Ale dozwolone będą wszelkiego rodzaju cyfry, kropki i podkreślenia. Ponadto, jak czytamy w Digital Trends, nazwa użytkownika będzie musiała składać się z co najmniej 3 znaków, a nie będzie mogła przekraczać 30.