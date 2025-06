Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na czerwiec 2025

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z dysków talerzowych, oferując już tylko nośniki SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje HDD tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie nasze zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Co prawda w sklepach pojawiły się już generacje NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz Radeon RX 9000, ale ich dostępność jest niska, a ceny bardzo wysokie.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Zestaw komputerowy do 1000 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale bez problemu poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 3400G 279 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 219 zł Pamięci RAM G.SKILL Aegis 16 GB 3200 MHz CL 16 129 zł Karta graficzna Zintegrowana w procesorze Dysk Lexar NM620 256 GB 89 zł Zasilacz DeepCool PF600 600W 80+ 199 zł 915 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2000 zł (AMD)

Ten zestaw komputerowy to pierwsza maszyna w naszym zestawieniu, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanego, a nie zintegrowanego układu graficznego. Tak czy siak 6 rdzeni i 12 wątków w procesorze oraz NVIDIA GeForce RTX 3050 w 2025 roku to raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 5600GT 499 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 219 zł Pamięci RAM G.SKILL RipjawsV 16 GB 3600 MHz CL 18 139 zł Karta graficzna PNY GeForce RTX 3050 Verto 6 GB 759 zł Dysk Lexar NM620 512 GB 149 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 229 zł 1994 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2500 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem oraz kartę graficzną z nowszej generacji. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z nowszymi grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś demon wydajności, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑12400F 469 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 389 zł Pamięci RAM G.SKILL RipjawsV 16 GB 3600 MHz CL 18 139 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7600 Pulse GAMING OC 8 GB 1129 zł Dysk Lexar NM620 512 GB 145 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 229 zł 2500 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 3100 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki aż 10-rdzeniowemu procesorowi, wydajniejszej karcie pamięci z dwa razy większą pamięcią VRAM oraz 32 GB pamięci RAM, coraz częściej wymaganym przez gry AAA. Do tego dochodzi nieco mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑14400F 539 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 389 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM PRO DEEP BLACK 32 GB 3600 MHz CL 18 249 zł Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 GB 1439 zł Dysk Lexar NM620 1 TB 249 zł Zasilacz ENDORFY Vero L5 600 W 80 PLUS Bronze 249 zł 3114 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 4400 zł (AMD)

Pora na zmianę klimatów i przejście na procesory AMD Ryzen 7000, które aktualnie oferują znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności niż na premierę. Pozwala nam to też sięgnąć wreszcie po pamięci RAM DDR5, a prócz tego dostajemy kilka udogodnień jak lepszy SSD oraz modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold. Dużo ważniejszą zmianą jest jednak wydajniejsza karta graficzna.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 7500F 569 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 589 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 429 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 GB 1789 zł Dysk Lexar NM710 1 TB 269 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 139 zł 4313 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5200 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 7 7700 to przedstawiciel generacji, która oparta jest na architekturze AMD Zen 4. Oferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,3 GHz. Debiutował na początku 2023 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7700 999 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 589 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 429 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 7800 XT Speedster QICK 319 16 GB 2169 zł Dysk Lexar NM710 1 TB 269 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 139 zł 5123 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5900 zł (Intel)

Intel Core i5-14600KF to również procesor z 2023 roku. Mowa o 14 rdzeniach i 20 wątkach z zegarem bazowym 3,5 GHz i do 5,3 GHz w trybie Turbo. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To aktualnie prawdopodobnie najlepszy CPU do gier pod względem stosunku ceny do wydajności.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5-14600KF 879 zł Płyta główna GIGABYTE Z790 UD AX DDR5 949 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 429 zł Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 12 GB 2629 zł Dysk Lexar NM710 1 TB 269 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 199 zł 5883 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 6600 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda dostajemy tutaj "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III, bowiem seria AMD Ryzen 7000X3D jest dość gorąca. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1639 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 589 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 429 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2899 zł Dysk Lexar NM710 1 TB 269 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 199 zł 6553 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 7400 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy to aż 20 rdzeni i 28 wątków przy zegarze do 5,6 GHz i to zaraz po wyjęciu z pudełka oraz najnowsza karta graficzna AMD Radeon RX 9070 XT. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i7-14700KF 1399 zł Płyta główna GIGABYTE Z790 UD AX DDR5 949 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz CL 32 459 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 3199 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 369 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III 360 mm ARGB 449 zł 7353 zł Pokaż więcej

Zestaw Komputerowy do 8100 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wąkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej (aż 96 MB!) jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 2149 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 929 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 429 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 3199 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 369 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 529 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III 360 mm ARGB 449 zł 8053 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 11 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy trochę wodzę fantazji i pozwoliliśmy zaszaleć sobie z budżetem, acz nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy jedną z najmocniejszych konsumenckich kart graficznych od NVIDII, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 32 GB pamięci RAM DDR5 z wysokim zegarem oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz oferujący 10 lat gwarancji. Komponent Model Cena Procesor Intel Core i9-14900KF 1899 zł Płyta główna ASUS TUF GAMING Z790-PRO WiFi 1269 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7200 MHz CL 32 519 zł Karta graficzna ZOTAC GeForce RTX 5080 Solid 16 GB 5199 zł Dysk Kingston KC3000 2 TB 649 zł Zasilacz Seasonic Focus GX-1000 v4 1000 W 859 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III 360 mm ARGB 449 zł 10 843 zł Pokaż więcej

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować optymalną obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkowe zestawienie samych obudów w różnych przedziałach cenowych, które pasują do proponowanych przez nas komputerów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

