Prognoza burzowa na dziś – zobacz, gdzie uderzą pioruny!

By ułatwić orientację w warunkach pogodowych w Polsce, przygotowałam trzy propozycje aplikacji. Myślę, że znajdzie tu coś dla siebie zarówno łowca burz, amator szczegółowych wykresów, jak i ktoś, kto po prostu chce zdążyć do domu ze spaceru, zanim całkowicie przemoknie. Przy tym skupiłam się na aplikacjach, które pokazują opady, wyładowania atmosferyczne i informacje o burzach.

Monitor Burz – alarm, mapy, wiadomości, zdjęcia

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play i App Store

Monitor burz to od lat numer jeden na liście aplikacji pogodowych, z których korzystają polscy łowcy burz. Jeśli szukasz prognozy pogody na lipiec, ta apka się nie sprawdzi. Jeśli jednak chcesz mieć szczegółowe informacje o zachmurzeniu i wyładowaniach, gromadzone przez pasjonatów z całego kraju, nie ma lepszej apki. Poza klasyczną mapą z wyładowaniami w czasie rzeczywistym znajdziesz tu wiadomości, zdjęcia, ostrzeżenia i raporty tworzone niemal w czasie rzeczywistym. Zdjęcia i filmy nadesłane przez innych użytkowników to ogromna wartość dodana w aplikacji Monitor Burz. Jeśli zrobisz zdjęcie opadów albo interesujących chmur, warto się nim podzielić.

W chwili tworzenia tego tekstu akurat w Polsce na burzę się nie zanosi, ale południe Europy nie może narzekać na brak emocji. Na mapach możesz przejrzeć wyładowania (im ciemniejszy kolor kropki, tym więcej czasu upłynęło, co pozwala obserwować kierunek przemieszczania się burzy) oraz śledzić zmiany zachmurzenia na mapach satelitarnych.

Jeśli udostępnisz aplikacji swoje położenie, możesz też liczyć na powiadomienia o wyładowaniach w pobliżu. Jeśli będzie zbliżała się groźna burza, wyjątkowo rzęsisty deszcz albo wichura, dostaniesz oczywiście alert RCB. Jeśli jednak zależy Ci nawet na malutkich komórkach burzowych, te powiadomienia to świetne źródło Informacji.

Windy.com – wyładowania, opady, prognozy i widżety

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Gogle Play i App Store

W całym Google Play nie ma drugiej tak szczegółowej aplikacji pogodowej, jak Windy.com. Korzystam z niej na co dzień, do czego przekonuje mnie ogromny wybór map oraz praktyczne widżety. Gdy w grę wchodzą wyładowania i opady, Windy.com również staje na wysokości zadania. Na mapach powyżej możesz zobaczyć między innymi, jak wyglądają wyładowania pokazywane w czasie rzeczywistym (to te białe punkty na zrzucie po lewej) i radarowa mapa opadów. Po prawej stronie zaś pokazana została animacja wiatru, prognozowany opad w milimetrach oraz obszary z prawdopodobieństwem wystąpienia burzy. Dodatkowo widać tu jakość powietrza i temperaturę.

Windy przyda się nie tylko w sezonie burzowym. Moim zdaniem jej największą zaletą jest uniwersalność. W menu warstw mogę wybrać przeróżne dane do wizualizacji, w tym informacje dla żeglarzy, kitesurferów, narciarzy… nawet dla pilotów szybowców. Dbających o zdrowy wypoczynek na zewnątrz zainteresują szczegółowe dane o jakości powietrza (z podziałem na różne cząstki) i indeks UV. Dla rolników umieszczono tu informacje o wilgotności gleby i potencjalnej suszy. I to nadal nie koniec możliwości tej wspaniałej aplikacji!

Windy.com jest dostępna za darmo i w abonamencie. Ta druga daje między innymi dostęp do prognoz godzinnych, aktualizowanych częściej i sięgających nawet 10 dni w przód.

Windy.com to nie tylko pogodynka. To kompletne narzędzie do wizualizacji informacji pogodowych i prognoz. Zaufali jej nie tylko zainteresowani opadami deszczu w najbliższy weekend, ale też podróżnicy, rybacy, lotnicy, surferzy, wojsko i ratownicy. Prognozy w Windy.com pochodzą zarówno ze źródeł globalnych, jak i lokalnych (w Europie z ICON), możesz więc porównać przewidywania różnych modeli. Wisienką na torcie jest możliwość podejrzenia obrazu z kamer internetowych, rozmieszczonych w różnych częściach świata.

My Lightning Tracker – powiadomienia, mapy w czasie rzeczywistym

Cena: 0 zł i reklamy, opcjonalny zakup wersji premium. Pobierz z Google Play

My Lightning Tracker to aplikacja dla osób, które wyznają zasadę: jedno zadanie, jedna apka. Ta aplikacja służy do śledzenia burz i niczego więcej. Jest przy tym banalnie prosta w obsłudze. Jej sporą zaletą są moim zdaniem powiadomienia o wyładowaniu w okolicy, przy czym można tu ustawić mniejszy promień śledzenia wyładowań niż w Monitorze burz.

Poza tym w aplikacji można obejrzeć radarową mapę opadów, w tym animację obejmującą ostatnie godziny. Są tu oczywiście wyładowania na żywo oraz mapa obszarów z dużym potencjałem na utworzenie się kolejnej burzy.