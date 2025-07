Polacy pokochali elektryki. To był rekordowy miesiąc

Najlepszym dowodem na to jest fakt, że rejestrze się u nas coraz więcej elektryków. I tak w maju, który był miesiącem rekordowym pod tym względem, odnotowano aż 3458 nowych pojazdów. Natomiast w czerwcu było to aż 4538 aut . Tu warto dodać, że statystyki te obejmują auta osobowe, dostawcze i ciężarowe. Nie ma więc mowy o elektrycznych autobusach, które mogłyby zawyżyć wyniki.

Samochody elektryczne biją rekordy w Polsce

Jednak to cały 2025 rok jest wyjątkowy. Do tej pory zarejestrowano w nim aż 18 553 samochodów elektrycznych, czyli aż o 51% więcej, niż w analogicznym okresie 2024 roku. Tym samym po naszych ulicach jeździ już ponad 98 tysięcy aut tego typu i najprawdopodobniej do końca wakacji spokojnie przebijemy pułap 100 tysięcy.