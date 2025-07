Hit Aliexpress w śmiesznie niskiej cenie. Nie weźmiesz, awantura w domu pewna

Mowa o odkurzaczu pionowym Buture VC90. To model pod wieloma względami podobny do Lareser V7 oraz X11. Dzięki temu znajduje się na liście najpopularniejszych urządzeń, kupowanych przez Polaków. Teraz jest szansa, by dołączyć do grona użytkowników tego sprzętu, bo dostępny jest w promocji.

Odkurzacz Buture VC90 w promocji na Aliexpress

Buture VC90 to na papierze naprawdę solidny odkurzacz pionowy. Cechuj się między innymi mocą 600 W, ssaniem na poziomie aż 65 kPa oraz czasem pracy do 60 minut, w czym zasługa pojemnej baterii. Dużą zaletą jest też inteligentny tryb automatyczny, który dostosowuje moc ssania do rodzaju wykrytej podłogi. Inna będzie na twardych panelach, a inna na miękkim dywanie.

Jednak na tym zalety odkurzacza Buture VC90 się nie kończą. W zestawie znajduje się zintegrowana ładowarka 2 w 1, która jednocześnie pełni rolę uchwytu. Jakby tego było mało, to sprzęt można przechowywać w dowolnym miejscu, ponieważ jest to urządzenie samostojące. Tym samym utrzymuje pion nawet bez wspominanego uchwytu. Jeszcze mało? To w zestawie znajduje się dodatkowe narzędzie do czyszczenia materacy.