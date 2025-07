Chiny mają problem. Produkcja nowych pamięci znacznie opóźniona

Chińska firma ChangXin Memory Technologies zmuszona była opóźnić masową produkcję pamięci DDR5 aż do końca 2025 roku, by poprawić jakość swoich układów. Według ostatnich testów Chińczycy zbliżają się dopiero parametrami do kości oferowanych przez tajwańską firmę Nanya, a więc liderzy rynku jak Samsung, SK hynix czy Micron mogą spać spokojnie.