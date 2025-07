Orange odpala petardę. Realme 14X jest tani, szybki i ma 5G

Ekran, który nie męczy oczu

Realme 14X 5G ma 6,67-calowy wyświetlacz, który powinien się dobrze sprawdzić się zarówno przy przeglądaniu Internetu, jak i oglądaniu filmów. Nie jest to panel klasy premium, ale w tej półce cenowej trudno wymagać więcej. Do codziennego użytku wystarczy w zupełności.

Do tego dochodzi bateria 5000 mAh . To standard wśród niedrogich telefonów, ale przy sprawnej optymalizacji pozwala spokojnie przetrwać cały dzień. Nawet jeśli używasz nawigacji albo siedzisz na TikToku.

Dużym plusem jest szybkie ładowanie – 33 W w technologii SUPERVOOC. W praktyce oznacza to, że telefon naładujesz od zera do 100% w mniej niż godzinę. W tej klasie cenowej to nadal nie jest oczywiste.