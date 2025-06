Bank Pekao właśnie to zrobił. Zyskają wszyscy klienci

Nawiązanie współpracy z Euronet Polska to dla nas ważny krok. Dzięki niej nasi klienci zyskują dostęp do jeszcze szerszej sieci wpłatomatów, co znacząco zwiększa wygodę dokonywania wpłat gotówkowych na terenie całego kraju. To rozwiązanie odpowiada zarówno na potrzeby osób fizycznych, jak i firm, które cenią szybkość oraz łatwość korzystania z usług bankowych.

– mówi Filip Andrzejewski, dyrektor Departamentu Logistyki i Obrotu Gotówkowego w Banku Pekao S.A.