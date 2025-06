Google skasuje ci to konto. Zostało kilka dni

Co dokładnie się zmienia i od kiedy?

Proces wycofywania integracji rozpoczął się już 11 kwietnia tego roku, kiedy to zablokowano możliwość dodawania nowych kont PayPal do Google Wallet. Kulminacja nastąpi 13 czerwca 2025 roku – od tego dnia wszystkie dotychczas dodane konta PayPal zostaną automatycznie usunięte z aplikacji. Jak zauważa serwis The Verge, użytkownicy stracą również wgląd w historię transakcji PayPal dokonanych za pośrednictwem Portfela Google bezpośrednio w aplikacji. Aby ją sprawdzić, konieczne będzie skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji PayPal.