Czy to koniec ery plastiku? Naukowcy tworzą coś znacznie lepszego

Nie będziemy płakać po plastiku

Udało się tego dokonać naukowcom z Rice University w Houston. To właśnie tamtejsi badacze stworzyli nowy materiał, kierując bakteriami do wzrostu celulozy w uporządkowanych wzorcach. Pozwoliło im to uzyskać arkusze o wytrzymałości metalu i elastyczności plastiku, a co najważniejsze - bez zanieczyszczeń.