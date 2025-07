Żabka zawiera kluczowe partnerstwo. Polacy się ucieszą

Allegro poinformowało o nawiązaniu współpracy z siecią sklepów Żabka. Dzięki temu klienci platformy e-commerce zyskali dostęp aż do 11,6 tys. dodatkowych punktów odbioru zakupów — informuje Cashless.pl .

Allegro łączy siły z Żabką

Żabka dołącza do sieci Allegro Delivery. Oznacza to, że Polacy będą mogli odbierać swoje zakupy w każdym z 11,6 tys. sklepów sieci. W sumie oznacza to już 45 tys. lokalizacji, w których możliwe jest odbieranie przedmiotów zakupionych na Allegro.