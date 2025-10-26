Oppo Find X9 zdradza swoje europejskie ceny

Oppo Find X9 zadebiutuje w Europie. Znamy ceny

Możemy się spodziewać tej samej specyfikacji technicznej nowych urządzeń. Nowe telefony będą miały przekątną ekranu 6,59 cala w przypadku modelu klasycznego i 6,78 cala jeśli mowa o wersji Pro. Sercem nowych smartfonów jest nowy układ MediaTek Dimensity 9500. Towarzyszy mu akumulator o pojemności 7025 mAh w Find X9 oraz 7500 mAh w Find X9 Pro. Aparat to 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix w przypadku modelu Pro i 3 x 50 Mpix w przypadku wersji standardowej.