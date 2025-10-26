Oppo Find X9 zdradza swoje europejskie ceny
Już za dwa dni w hiszpańskiej Barcelonie dojdzie do światowej premiery smartfonów Oppo Find X9. Będzie to swego rodzaju drugi debiut tych urządzeń. Smartfony pojawiły się już bowiem w Chinach.
Oppo Find X9 zadebiutuje w Europie. Znamy ceny
Możemy się spodziewać tej samej specyfikacji technicznej nowych urządzeń. Nowe telefony będą miały przekątną ekranu 6,59 cala w przypadku modelu klasycznego i 6,78 cala jeśli mowa o wersji Pro. Sercem nowych smartfonów jest nowy układ MediaTek Dimensity 9500. Towarzyszy mu akumulator o pojemności 7025 mAh w Find X9 oraz 7500 mAh w Find X9 Pro. Aparat to 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix w przypadku modelu Pro i 3 x 50 Mpix w przypadku wersji standardowej.
Teraz poznaliśmy ceny nowych telefonów w Europie. Cena wyniesie 999 euro w przypadku modelu Find X9 z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Model Find X9 Pro z taką samą pamięcią będzie natomiast kosztować 1299 euro. Następny w kolejce kraj, w którym zadebiutują nowe smartfony to Indie. Tam Oppo wprowadzi swoje produkty miesiąc później.