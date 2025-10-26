Sprzęt

Oppo Find X9 zdradza swoje europejskie ceny

Już za dwa dni w hiszpańskiej Barcelonie dojdzie do światowej premiery smartfonów Oppo Find X9. Będzie to swego rodzaju drugi debiut tych urządzeń. Smartfony pojawiły się już bowiem w Chinach.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 26 PAŹ 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oppo Find X9 zdradza swoje europejskie ceny

Oppo Find X9 zadebiutuje w Europie. Znamy ceny

Możemy się spodziewać tej samej specyfikacji technicznej nowych urządzeń. Nowe telefony będą miały przekątną ekranu 6,59 cala w przypadku modelu klasycznego i 6,78 cala jeśli mowa o wersji Pro. Sercem nowych smartfonów jest nowy układ MediaTek Dimensity 9500. Towarzyszy mu akumulator o pojemności 7025 mAh w Find X9 oraz 7500 mAh w Find X9 Pro. Aparat  to 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix w przypadku modelu Pro i 3 x 50 Mpix w przypadku wersji standardowej. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz poznaliśmy ceny nowych telefonów w Europie. Cena wyniesie 999 euro w przypadku modelu Find X9 z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Model Find X9 Pro z taką samą pamięcią będzie natomiast kosztować 1299 euro. Następny w kolejce kraj, w którym zadebiutują nowe smartfony to Indie. Tam Oppo wprowadzi swoje produkty miesiąc później.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Folia ochronna 3MK StratCore700 do Samsung Galaxy S25
Folia ochronna 3MK StratCore700 do Samsung Galaxy S25
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Etui SPIGEN Ultra Hybrid do Samsung Galaxy S24 Przezroczysty
Etui SPIGEN Ultra Hybrid do Samsung Galaxy S24 Przezroczysty
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Kabel USB-C - USB-C TECH-PROTECT UltraBoost PD100W/5A 3 m Szary
Kabel USB-C - USB-C TECH-PROTECT UltraBoost PD100W/5A 3 m Szary
0 zł
27.96 zł - najniższa cena
Kup teraz 27.96 zł
Advertisement
Image
telepolis
Oppo nowy telefon Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro
Zródła zdjęć: Oppo