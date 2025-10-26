Przesyłanie między Androidem i HarmonyOS będzie łatwiejsze
Huawei pracuje nad kolejnym uatrakcyjnieniem swojego autorskiego systemu operacyjnego. Tym razem będzie to narzędzie do przenoszenia plików między Androidem i HarmonyOS.
Już szóstego grudnia oficjalnie zadebiutuje rozwiązanie Huaweia mające ułatwić przenosiny plików między iOS oraz HarmonyOS. Niedługo później dołączyć ma analogiczne narzędzie dla pary HarmonyOS oraz Android. W tym przypadku nie znamy jeszcze konkretnej daty. Będzie to działać na zasadzie podobnej do AirDrop.
Huawei udoskonala HarmonyOS
HarmonyOS zadebiutował w 2019 i na początku był bardziej klonem Androida niż pełnoprawnym systemem operacyjnym. Nijak nie można jednak tego powiedzieć o obecnej szóstej wersji tego systemu. HarmonyOS oddzielił się od Androida na tyle, na ile to było możliwe.
Obecnie dzięki temu właśnie systemowi działa ponad dziewięćdziesiąt urządzeń, w tym najnowsze telefony Huaweia z serii Pura i Mate. W historii HarmonyOS znajdziemy jednak nie tylko urządzenia mobilne i nawet nie tylko markę Huaweia. Z HarmonyOS korzystała też choćby znana z sektora AGD Midea.