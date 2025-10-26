Aplikacje

Przesyłanie między Androidem i HarmonyOS będzie łatwiejsze

Huawei pracuje nad kolejnym uatrakcyjnieniem swojego autorskiego systemu operacyjnego. Tym razem będzie to narzędzie do przenoszenia plików między Androidem i HarmonyOS. 

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 26 PAŹ 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przesyłanie między Androidem i HarmonyOS będzie łatwiejsze

Już szóstego grudnia oficjalnie zadebiutuje rozwiązanie Huaweia mające ułatwić przenosiny plików między iOS oraz HarmonyOS. Niedługo później dołączyć ma analogiczne narzędzie dla pary HarmonyOS oraz Android. W tym przypadku nie znamy jeszcze konkretnej daty. Będzie to działać na zasadzie podobnej do AirDrop. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei udoskonala HarmonyOS

HarmonyOS zadebiutował w 2019 i na początku był bardziej klonem Androida niż pełnoprawnym systemem operacyjnym. Nijak nie można jednak tego powiedzieć o obecnej szóstej wersji tego systemu. HarmonyOS oddzielił się od Androida na tyle, na ile to było możliwe.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch SUUNTO 9 Peak Pro Grafitowy
Smartwatch SUUNTO 9 Peak Pro Grafitowy
-860.99 zł
1859.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Etui TECH-PROTECT Wallet do Apple iPhone 16e Brązowy
Etui TECH-PROTECT Wallet do Apple iPhone 16e Brązowy
-10 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Etui SBS Skinny do Samsung Galaxy A16 Przezroczysty
Etui SBS Skinny do Samsung Galaxy A16 Przezroczysty
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Obecnie dzięki temu właśnie systemowi działa ponad dziewięćdziesiąt urządzeń, w tym najnowsze telefony Huaweia z serii Pura i Mate. W historii HarmonyOS znajdziemy jednak nie tylko urządzenia mobilne i nawet nie tylko markę Huaweia. Z HarmonyOS korzystała też choćby znana z sektora AGD Midea.

Image
telepolis
Android huawei iOS HarmonyOS
Zródła zdjęć: Huawei