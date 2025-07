Nowa Roomba odkurzy i wymopuje podłogi i zapomnisz o niej na długie tygodnie

iRobot Roomba Max 705 Combo

Zacznijmy od samego robota. Ten oferuje moc ssania na poziomie 13000 Pa . Jest to wartość jak najbardziej wystarczająca do sprzątania typowych pomieszczeń mieszkalnych. Dwie szczotki zamiatające sprawiają, że nawet rogi pomieszczeń i miejsca przy ścianach i meblach będą dokładnie wysprzątane.

Stacja Roomba Max 705 Combo

To jest kolejny element godny uwagi. Zapewnia ona bezobslugowość całego robota przez bardzo długi czas. Jej zbiornik na brud wystarczy na nawet 75 dni pracy. Przez 8 tygodni natomiast nie trzeba dolewać do niej wody, ani koncentratu czyszczącego. Dodatkowo stacja sama w sobie potrafi zadbać o czystość robota. A to wszystko w naprawdę atrakcyjnej cenie 4 499 zł. Robot do sprzedaży trafi jeszcze w tym miesiącu.