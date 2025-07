Fontanny lawy na 60 metrów. Wybuch wulkany uchwycony na wideo

Co nie zmienia faktu, że wciąż niezwykle interesującym. Dziś w nocy czasu polskiego miał miejsce 29. epizod erupcji wulkanu Kīlauea. Obserwatorzy mogli podziwiać fontanny lawy wystrzeliwane na nawet 60 metrów nad ziemię. Wrażenie robi także fakt, że nie były one skierowane bezpośrednio w górę, a pod sporym kątem, co dało efekt tryskania lawą na boki.