Użytkownicy Androida trzeszczą z zazdrości, a to akcesorium do iPhone jest w świetnej cenie

Joyroom JR-W020, czyli powerbank z MagSafe

Idea jest wręcz genialna i mocno przypomina to, co swego czasu zrobiła Motorola z Moto Mods . Smartfon staje się nieco, lub nawet o wiele grubszy, zależnie od dołączonego modułu, a tym samym zyskuje większy zapas energii. Bez kabli, bez zatrzasków, wszystko odbywa się magnetycznie.

W przypadku Joyroom JR-W020 dostajemy aż 10 000 mA więcej do pojemności urządzenia ładujące baterię iPhone z mocą do 15 W. Dodatkowo oferuje on wyjście USB-A i USB-C do podłączenia innych urządzeń. A wszystko to za jedyne 75 zł. Oczywiście na rynku są także mniejsze modele, które tylko nieznacznie zwiększą grubość smartfona.