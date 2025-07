Pokazał emulowane gry na YouTube. Skończyło się nalotem policji

Robił materiały o emulatorach. Grozi mu do 3 lat więzienia

Włoski YouTuber prowadzący kanał "Once Were Nerd" (ponad 50 tys. subskrypcji) specjalizował się w tworzeniu materiałów dotyczących przenośnych konsol z Androidem do odpalania emulowanych gier retro, np. z konsol SNES, Nintendo 64, PSP, GameCube itp.

Nie byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w kwietniu 2025 r. zapukała do jego drzwi policja (Guardia di Finanza – wyspecjalizowana jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki i Finansów). Funkcjonariusze skonfiskowali 30 przenośnych konsol należących do YouTubera oraz zażądali od twórcy dostarczenia korespondencji pomiędzy nim a producentami tego sprzętu. W świetle włoskiego prawa, grozi mu do 3 lat więzienia za "promocję pirackich kopii materiałów objętych prawami autorskimi".

Emulacja sama w sobie nie stanowi naruszenia prawa. Natomiast zarzuty postawione włoskiemu YouTuberowi dotyczą konkretnie jego materiałów poświęconych konsolom Anbernic. Urządzenia te mają preinstalowane ROM-y z grami i właśnie dlatego produkty te są uznawane w świetle włoskiego prawa za nielegalne.

Nie jest do końca wiadomo, kto zaalarmował włoskie władze i podjął kroki prawne, ale Once Were Nerd wyjawił, że w dokumentach, które mu przedstawiono, były tam odniesienia do Sony i Nintendo.

Nie wiadomo, jak się skończy postępowanie w sprawie kanału Once Were Nerd, ale włoskie organy ścigania mają prawo do zamknięcia kanału poświęconego retro-grom i emulacji w trakcie śledztwa.