Ten powerbank ma większą pojemność od stacji zasilania i kosztuje ułamek ich ceny

A wszystko to za jedyne 199,99 zł. Mamy więc do czynienia ze sprzętem, który idealnie nadaje się na dłuższy wyjazd pod namiot, lub jako bank energii dla naszej elektroniki na wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu. Musimy jednak pamiętać, że wciąż jest to powerbank, a nie stacja zasilania.

TRACER SKALA-8

A różnica jest olbrzymia. Stacje zasilania można zwykle ładować na wiele sposobów, oferują one wysoką moc wyjściową, a także gniazda AC i 12 V. Tu mamy jedynie standard USB ze złączami USB-A i USB-C. A i to przy mocy wyjściowej do 22,5 W, chociaż na szczęście w standardzie Power Delivery.