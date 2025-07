Chłodzi lepiej, niż wentylator i przyda się także zimą, a w Action jest za grosze

Klimator z Action

Klimator jeśli o chłodzenie chodzi, można porównać raczej z wentylatorem, chociaż faktycznie w niewielkim stopniu ochładza powietrze poprzez parowanie wody . Dodatkowo je nawilża, zużywa bardzo mało energii i można go postawić wszędzie. A ten konkretny model nawet na biurku, ponieważ to kostka 18 × 15 × 18 cm, którą zasilimy przez USB .

Jest to więc coś, co powinno wiać bezpośrednio na nas, aby dać nam ulgę podczas upałów. Natomiast zimą, kiedy powietrze jest nieprzyjemnie suche, wystarczy go postawić gdzieś na uboczu, włączyć i cieszyć się nawilżaniem powietrza. Mamy więc gadżet, który sprawdzi się cały rok, a kosztuje jedyne 44,99 zł.