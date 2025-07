Wystarczy filiżanka dziennie. Ryzyko zawału zostanie zmniejszone

Herbata na serce

Codzienne picie herbaty chroni serce. Dzieje się tak dlatego, że czarna herbata zawiera flawonoidy. To działanie ochronne herbaty jest znane od dawna, ale badania ECU wykazały, że może ona działać jeszcze bardziej zauważalnie, niż dotyczas sądzono.

Naukowcy przeprowadzili obserwację wśród 881 starszych kobiet ( średni wiek badanych to 80 lat), które piły czarną herbatę. To właśnie wśród pijących ten napój rzadziej występowało poważne zwapnienie aorty brzusznej (AAC), przez to, że herbata zawiera flawonoidy.