Oszukali ją dwa razy pod rząd. Nie zorientowała się na czas

Na pozór bardzo udana inwestycja

Cała ta historia, opisana przez lokalny portal wałbrzyski, miała swój początek w internecie. Kobieta zauważyła ogłoszenie, które zachęciło ją do zainwestowania w krypotowaluty. I trzeba przyznać, że na samym początku była bardzo zadowolona z całego procesu inwestycji, słupki wyraźnie wskazywały, że jej środki szybko rosną, a cała inwestycja to był dobry krok w kierunku pomnożenia pieniędzy.

Nie wiedziała jak wypłacić

Po pewnym czasie, kiedy pieniądze na koncie urosły do wartości 18 tysięcy dolarów, kobieta uznała, że to dobry moment, aby je wypłacić. Ale problemy zaczęły się w momencie, kiedy chciała odzyskać środki. Nie bardzo wiedziała, jak to zrobić.