To hasło okazało się przyczyną klęski. Pracę straciło 700 osób

Słabe hasło doprowadziło do klęski

Dla gangu Akira nie było jednak trudne włamać się do systemu i zablokować dostęp do danych. Jedynym sposobem na odzyskanie ich było zapłacenie żądanych pieniędzy. Nie jest do końca wiadome, o jaką sumę chodziło, ale specjaliści twierdzą, że mogło to być coś w okolicach 5 milionów funtów. Niestety, firma transportowa nie miała w zanadrzu takiej kwoty. W związku z tym, dane nie zostały odblokowane, a firma zbankrutowała.