Skarbówka zachęca Polaków do donosów. I to na urlopie

Ale właściwie to nie ma się czemu dziwić. Wakacje to czas relaksu, ale także większej ilości wydatków, związanych chociażby z jedzeniem na mieście, albo częstszym tankowaniem samochodu na stacji benzynowej.

I niekoniecznie chodzi o paragony kelnerskie, okazuje się, że to właśnie podczas urlopów bardzo często dochodzi do sytuacji, że zwyczajnie zapomnimy odebrać paragon lub zwyczajnie go nie dostaniemy. Należy pamiętać, że nieodebrany przez nas paragon, może być zabrany przez osobę trzecią, która wcale może nie mieć dobrych zamiarów.