Taki paragon to nic dobrego. Skarbówka apeluje do klientów

Paragony to ważne dokumenty, które świadczą o transparentości sprzedaży i o odprowadzaniu podatków przez przedsiębiorcę. Fiskus apeluje do klientów, aby sprawdzali, jaki paragon dostają.

Temat stał się gorący, przez to, że w polskiej gastronomii pojawiły się ostatnio tzw. paragony kelnerskie , zamiast fiskalnych. Co zatem może się stać, kiedy nie sprawdzimy i odbierzemy taki paragon?

Okazuje się, że paragon kelnerski wcale nie jest oficjalnym potwierdzeniem zakupu, przynajmniej dla skarbówki. Zjawisko to budzi wiele kontrowersji i może prowadzić do unikania płacenia podatków przez przedsiębiorców. Na pierwszy rzut oka, paragony są do siebie bardzo podobne. Ale w rzeczywistości, ten kelnerski nie spełnia do końca wymogów prawnych.