Lidl rzucił na promocję urządzenie, po które warto podjechać osobiście

Przenośna lodówka elektryczna Crivit, 230 V

Niezastąpiona w samochodzie lub na kempingu. Cechuje ją doskonała wydajność — ma możliwość chłodzenia do ok. 20 st. Celsjusza poniżej temperatury otoczenia. Można ją podłączyć bez najmniejszego problemu do gniazdka 230 V oraz gniazda zapalniczki 12 V. Ma składany wygodny uchwyt do przenoszenia, który jednocześnie może służyć jako podpora pokrywy, lub zapięcie. Posiada także dodatkową funkcję utrzymywania ciepła. Jak duża jest lodówka? Okazuje się, że ma całkiem sporą pojemność. Ok. 29 litrów sprawia, że zmieścimy w niej 6 butelek o pojemności 1,5 litra lub 36 puszek 0,33 litra. Praca lodówki oceniana jest jako cicha, co jest jej niewątpliwą zaletą.