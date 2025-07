Media Expert ostatecznie pozamiatało. Air Fryer za 99,99 zł

MPM MFR-12

Jest to model Air Fryera, który możecie kupić w sklepie Media Expert za jedyne 99,99 zł. Oferuje on zakres temperatur od 0 do 200 stopni Celsjusza oraz misę o pojemności 2 litrów. I chociaż to wydaje się niewiele jak na Air Fryera, to weźcie do rąk z kuchni 2 litrowy garnek i zobaczcie, jak wiele się do niego zmieści.