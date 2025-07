Niby Biedronka, a pomoże Ci w walce z komarami i to za pół ceny

Noveen IKN550

Jest to urządzenie, które zachowuje kompromis pomiędzy niewielkim rozmiarze a dużą powierzchnią zapewniającą skuteczność. Wyrażając to w liczbach, mowa tu o wymiarach 37,5 × 4,5 × 25 cm. Zasada działania jest typowa dla każdej lampy: najpierw wabi ona owady do siebie za pomocą światła ultrafioletowego, a kiedy te na niej usiądą, to zostają porażone napięciem elektrycznym 2900 V.