To koniec tej wersji WhatsAppa. To fatalna informacja

WhatsAppa na PC

Nie oznacza to, że WhatsApp na komputerach przestanie istnieć. Po prostu firma Meta zmienia wersje UWP na wydanie webowe. Co to oznacza dla użytkowników? Prawdopodobnie wolniejszą pracę i większe zapotrzebowanie na pamięć RAM.

Potwierdzają to testy przeprowadzone przez serwis Windows Latest. Wynika z nich, że webowa wersja WhatsApp zużywa około 30 proc. więcej pamięci RAM. Czemu w takim razie Meta decyduje się na taki krok? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Utrzymywanie dwóch różnych wersji (webowej i UWP) jest zapewne zbyt kosztowne, więc lepiej wybrać jedną. A skoro część użytkowników i tak korzysta z komunikatora w przeglądarce, to właśnie ta wersja wydaje się oczywistym wyborem.