Będzie Baby Grok - to nie żart. Elon Musk znów zaskakuje

Avatar, który nieźle namieszał

Wszystko po tym jak na xAI spadła fala krytyki za wprowadzenie w Groku avatara Ani. Użytkownicy aplikacji uważają, że oparta na anime, dosyć skąpo ubrana i używająca specyficznego języka Ani nie jest odpowiednia dla dzieci i młodzieży. Co więcej dostęp do avatara był możliwy nawet przy włączonej funkcji dziecięcej.

Oferta modeli sztucznej inteligencji dla dzieci to jednak nie nowy temat. Kilka tygodni temu należące do Google Gemini zapowiedziało specjalną wersję swojej aplikacji dla najmłodszych. Ma być ona bezpłatna i nie zawierać reklam. Rodzice natomiast będą mogli kontrolować do niej dostęp poprzez Family Link.