KE ostrzega przed TEMU i Shein. Szkodliwe aż 80% produktów

Zalew toksycznych produktów. Ponad 80% sprzedawanego towaru

Szacuje się, że każdego dnia do krajów Unii trafia ok. 12 milionów drobnych przesyłek o wartości poniżej 150 euro, z czego aż 91% pochodzi z Chin. W 2024 roku import tanich produktów podwoił się, co stanowi olbrzymie wyzwanie logistyczne i kontrolne dla unijnych służb celnych.