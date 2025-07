Chcesz uciec od treści AI? Ta wyszukiwarka to coś dla Ciebie

Jeden przycisk i mamy AI z głowy

DuckDuckGo to wyszukiwarka (oraz przeglądarka) ceniona za podejście do prywatności , gdyż nie zbiera danych użytkowników, ani historii ich wyszukiwań. Teraz twórcy wyszukiwarki postanowili wyjść na przeciw zalewowi treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję .

Zasilacz do laptopa QOLTEC 51033 45W

Zasilacz do laptopa QOLTEC 51033 45W

Aby skorzystać z opcji ukrycia obrazów wygenerowanych przez AI należy albo przejść do bocznego panelu wyszukiwarki , wybrać zakładkę "Ustawienia", a następnie włączyć ustawienie "Ukryj obrazy generowane przez AI". Oprócz tego funkcję tę można włączyć, gdy wchodzimy w zakładkę "Grafika" w wynikach wyszukiwania i klikamy na opcję "Grafika AI", a następnie wybieramy "ukryj".

Istnieje również inna metoda, aby wykluczyć całkowicie AI przy wyszukiwaniu, nie tylko w odniesieniu do wyświetlanych obrazów, ale i również do podsumowań AI (tzw. DuckAssist) – wystarczy skorzystać z tego linka: https://noai.duckduckgo.com/. Dzięki temu obrazy zostaną automatycznie przefiltrowane, a podsumowania AI wyłączone, a ikony do rozmowy z chatbotem Duck.ai ukryte.