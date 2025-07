Google ulepsza wyszukiwanie. Ta nowa funkcja przyda się ciekawskim

Więcej opcji interakcji z AI

Przycisk "wyjaśnij to" służy do doprecyzowania informacji tam, gdzie zwykłe wyszukiwanie jest niewystarczające. Przycisk "powiązane obrazy" przekierowuje nas do sekcji wyszukiwarki Google, która pokaże nam grafiki związane z podkreślonymi słowami-kluczami. Wybranie przycisku "kopiuj tekst" przenosi podkreślony fragment do naszego schowka.