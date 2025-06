Kasy samoobsługowe straszą Polaków? Ministerstwo tłumaczy

Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki. Już 75 proc. z nas przynajmniej raz w tygodniu płaci bezgotówkowo, czyli np. kartą albo smartfonem. Nie zmienia to faktu, że możliwość płacenia banknotami i bilonem powinna być dostępna wszędzie. Tymczasem coraz szersza dostępność kas samoobsługowych sprawia, że nie zawsze płatność gotówką jest możliwa.

Ministerstwo wyjaśnia ws. gotówki

Interpelację poselską w tej sprawie złożył Wojciech Zubowski z Prawa i Sprawiedliwości. Zwraca on uwagę, że w wielu sklepach wybór między płatnością za pomocą gotówki, a bezgotówkowo jest jedynie teoretyczny. W rzeczywistości wielkie sieci instalują coraz więcej kas samoobsługowych, z których tylko niewielka część pozwala na płatność za pomocą banknotów.

Wielu klientów, w szczególności osoby starsze, korzysta wyłącznie z gotówki lub preferuje tę formę płatności. W sytuacji ograniczonej dostępności takich opcji zmuszeni są oni do korzystania z dłuższych kolejek w kasach tradycyjnych.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że są wyjątki od tej reguły. To między innymi sprzedaż przez internet, na wydarzeniach masowych lub gdy sprzedaż odbywa się bez obecności personelu. Zatem jeśli w sklepie jest pracownik, to dostęp tylko do płatności bezgotówkowych jest łamaniem prawa. Natomiast wybór między zwykłą kasą z możliwością płacenia gotówką a kasą samoobsługową z płatnościami bezgotówkowymi jest zgodny z obowiązującymi przepisami.