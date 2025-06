Rosja znów wybiła sobie zęby. Tym razem o piracki szkuner

Podobne problemy mają inne duże firmy. Rosyjskie Koleje Żelazne oceniły, że całkowite przejście na krajowe rozwiązanie IT zajmie co najmniej pięć lat, a obecnie Rosja nie ma jeszcze możliwości technicznych, by samodzielnie przeprowadzić taką operację. Wśród gigantów przemysłowych, którzy mierzą się z tym problemem, znalazł się nawet producent samolotu Suchoj Super Jet, któremu brakuje kadr i zdolności produkcyjnych, by zrezygnować z zachodniego oprogramowania. Z kolei Gazprom Neft narzeka na luki w łączności i funkcjonalności różnych typów rosyjskiego oprogramowania.