Baldur's Gate 4 zrobią twórcy God of War? Jest nowa umowa

Wizards of the Coast, wydawca gier odpowiedzialny m.in. za rozwój uniwersum Dungeons & Dragons, ogłosił nawiązanie współpracy z nowo powstałym Giant Skull. Studio zostało założone w marcu przez Stiga Asmussena - twórcę znanego z takich tytułów jak seria "God of War" czy gry "Star Wars Jedi: Fallen Order" i "Star Wars Jedi: Survivor".

WotC ma pod sobą już przynajmniej 5 różnych studiów

Efektem tej współpracy będzie wysokobudżetowa gra z gatunku aRPG z perspektywy trzeciej osoby, tworzona na silniku Unreal Engine 5. Produkcja, która już wcześniej znajdowała się w fazie rozwoju, zostanie teraz osadzona we wspomnianym wcześniej uniwersum Dungeons & Dragons. Tym samym co w kultowej serii Baldur's Gate.

Amussen twierdzi, że celem ich studia jest stworzenie bogatego świata, oferującego wciągającą fabułę, bohaterską walkę i ekscytującą eksplorację. John Hight, prezes Wizards of the Coast i szef działu gier cyfrowych w Hasbro, dodał, że Giant Skull idealnei wpisuje się w ich wizję rozwoju działu gier wideo i realizacji strategii "Playing to Win".

WotC chce wydawać od jednej do dwóch gier rocznie. Obecnie firma współpracuje również ze studiami Archetype Entertainment, Invoke Studios i Atomic Arcade. Niejasny pozostaje natomiast status gry tworzonej przez wewnętrzne studio Skeleton Key, która według doniesień mogła zostać anulowana po serii zwolnień.