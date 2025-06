Biedronka pokazuje pazur. Cała Polska szaleje za tym sprzętem, a jest tam za pół ceny

Air Fryer Extralink Dual Basket

Ten konkretny Air Fryer może się pochwalić zarówno wysoką mocą sięgającą aż 2600 W, co jest kluczowe w tej kategorii sprzętów, jak i dwiema pojemnymi komorami. Mamy tu do dyspozycji 6,5 i 3,5 litra. Co więcej, dzięki okienku w większym z nich mamy stały pogląd na naszą potrawę. Nie musimy więc ufać jedynie przepisom znalezionym w sieci, a nadzorować cały proces przygotowywania posiłku. Pomocny jest także zestaw 10 zdefiniowanych programów. A to wszystko w urządzeniu o wymiarach 50 × 25 × 30 cm. A wszystko to za 399 zł i to z darmową dostawą, kiedy standardowa cena tego produktu to 799 zł.