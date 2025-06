AirPods zaskoczą jesienią? Sprawdź, co Apple szykuje w iOS 26

Nowe gesty głową – wygodniejsze sterowanie

Automatyczne pauzowanie podczas snu

Wielu użytkowników zasypia z AirPodsami w uszach, słuchając muzyki lub podcastów. Dotychczas trzeba było korzystać z funkcji sleep timer, która nie zawsze jest dostępna we wszystkich aplikacjach. Apple pracuje nad rozwiązaniem, które automatycznie wykryje, gdy użytkownik zaśnie, i wstrzyma odtwarzanie. Nie wiadomo jeszcze, czy funkcja będzie działać samodzielnie, czy we współpracy z Apple Watch, który już oferuje detekcję snu, ale to z pewnością wyczekiwana nowość.