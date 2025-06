Nowy serial podobny do Teda Lasso. Udostępnione 3 odcinki to petarda

"Stick" - nowa komedia sportowa

Serial "Stick" ("Mistrz kija") opowiada historię Pryce'a Cahilla (w tej roli Owen Wilson), który nie jest w najlepszej formie psychicznej. Były golfista spędza całe dnie, pracując w podmiejskim sklepie z artykułami sportowymi. Los tak sprawił, że na jego życiowej drodze staje Santi, 17-letni talent golfowy ( w tej roli Peter Drager). I tak się zaczyna ich znajomość. Mentoring z czasem przeradza się pełnoprawne partnerstwo - Pryce staje się nie tylko trenerem, ale i nauczycielem życia dla chłopaka. To kolejna wersja historii o drugich szansach, odnalezionej rodzinie i nadziei. A wszystko to opowiedziane w uroczy sposób, ze sporą dawką poczucia humoru. I trzeba przyznać, że ludzie takie historie lubią. I to już widać po premierze zaledwie trzech odcinków.