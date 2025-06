Całe Twoje finanse w jednej aplikacji? Revolut mnie przekonał

Artykuł sponsorowany na zlecenie Revolut.

Nasze smartfony już dawno przestały pełnić funkcję urządzeń jedynie do rozmów głosowych czy SMS-owania. Jest to na tyle truizm, że akurat z tych funkcji korzystamy nawet w niektórych przypadkach coraz rzadziej. Naszą uwagę przyciągają aplikacje, które pozwalają nam na więcej. Dziś chciałbym Wam zaproponować coś, co zdecydowanie oferuje więcej niż niezbędne minimum, czyli Revoluta. To aplikacja, która przyda Wam się nie tylko do zagranicznych podróży, ale może stać się Waszym mobilnym centrum finansowym.

All in one

Jeśli słyszeliście już o Revolucie, to pewnie głównie w kontekście zagranicznych podróży. Cóż, do niedawna miałem podobnie. Jednak Revolut to coś więcej niż apka do płacenia w innych walutach czy krajach. To europejski bank internetowy, któremu zaufało do tej pory już ponad 50 milionów osób na świecie, w tym 4,5 mln Polaków. Sama aplikacja łączy w sobie funkcje wielu narzędzi, od banku, przez kantor, platformę inwestycyjną i narzędzie do budżetowania, po podróżnego asystenta. Formalności? Konto założysz w kilka minut, bez papierologii i kolejek, a potem – wszystko masz pod ręką. I nie są to czcze przechwałki, co pokażę Wam na konkretnych przykładach.

Pierwsza sprawa to możliwość kontrolowania Waszych domowych wydatków. Revolut umożliwia powiązanie Waszego konta w jednym z sześciu dostępnych banków w Polsce ze ścisłej, krajowej czołówki (Alior Bank, mBank, Bank Milennium, PKO Bank Polski, Pekao S.A., i Santander Bank Polska). Dzięki temu uzyskacie bardzo łatwy dostęp do stanu swojego konta, ostatnich operacji oraz prostych przelewów do Revoluta. Ale to dopiero początek.

Dla całej Twojej rodziny

Takich kont można bowiem dodać więcej. W tym samym miejscu możecie połączyć się bowiem z kontem innej bliskiej osoby, która korzysta z Revoluta. Ba, można tu nawet stworzyć konto dla swojej pociechy! Nie dość, że w łatwy sposób wyrobicie sobie kartę dla dziecka, to jeszcze możecie wyznaczać jednorazowe lub cykliczne zadania, za które możecie przelewać wybrane kwoty pieniędzy: pozmywane naczynia – dziesięć złotych; wyrzucone śmieci – kolejna kwota leci automatycznie na konto.

(Dostępne wyłącznie dla osób w wieku 6–17 lat. Rodzic lub opiekun musi mieć ukończone 18 lat i posiadać konto Revolut. Obowiązują warunki korzystania.)

A dziecko? Ma swoją specjalną aplikację Revolut przygotowaną z myślą o młodszych użytkownikach na własnym smartfonie. Oczywiście wszystko połączone z Twoim kontem, więc jesteś na bieżąco z wydatkami. Jeden kłopot z rodzicielskiej głowy mniej.

Maksymalne bezpieczeństwo i bankowość

Możecie czuć się bezpiecznie nie tylko, gdy chodzi o wydatki Waszych dzieci. Możliwość zdalnej blokady i odblokowania karty, ale też korzystania jednorazowych kart to bardzo przydatne funkcje. Nie wiem, jak wy, ale ja nie lubię podawać danych do mojej głównej karty w każdym sklepie internetowym i ryzykować ewentualnych wycieków danych. Z Revolutem, nie masz tego problemu, bo wirtualną kartę można uruchomić bezpłatnie nawet do jednej tylko operacji. A jeśli wciąż Wam mało w kwestii bezpieczeństwa, to pamiętajcie, że aplikacja korzysta z takich zabezpieczeń jak biometria czy autoryzacje, a do tego gwarancja depozytów do kwoty 100 000 euro.

Oczywiście Revolut posiada te bardziej „bankowe” opcje. To chociażby błyskawiczne przelewy między użytkownikami Revolut – także w innej walucie. Bez problemu skorzystacie też z Blika czy systemu tworzenia budżetów na codzienne wydatki, przez co nie wydacie więcej, niż zaplanowaliście. Jednak Revolut pozwala na jeszcze więcej. Dzięki aplikacji odłożycie swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym z natychmiastowym dostępem do środków oraz codziennie wypłacanymi odsetkami z roczną stopą oprocentowania do 5% dla złotówki i do 2,7% dla euro.

(Oszczędności oferują roczne odsetki wypłacane codziennie. Oferowane odsetki mogą ulec zmianie i są zależne od rodzaju planu, do 5% w PLN i 2.7% w EUR rocznie w planie Ultra, obowiązują opłaty i regulamin.)

Plany dla najbardziej wymagających

Oszczędzać można także na zakupach w innej walucie. Dosłownie kilka dni temu mój znajomy zamawiał coś, gdzie trzeba było zapłacić w dolarach. Różnica między oficjalnym kursem a stawką zaproponowaną przez apkę wyniosła nieco ponad 1 grosz więcej za jednego dolara. A wszystko to bez wychodzenia z domu.

Korzyści jest natomiast jeszcze więcej, jeśli korzystasz z wybranych planów. Dla przykładu plan Metal to wyższe oprocentowanie oszczędności, niższe kursy wymiany walut i limity bez opłat oraz niezwykle atrakcyjna, stalowa karta debetowa, którą można nawet spersonalizować. Do tego dostęp do różnorodnych subskrypcji – od Financial Times przez NordVPN, po Wolta. Ba, w tej aplikacji możecie też szybko i łatwo zapłacić za swój parking czy zakup biletów w komunikacji miejskiej w ramach SkyCasha.

Nie tylko na małe podróże

Oczywiście docenicie też wszystkie te podróżne elementy, z których Revolut jest najbardziej znany. Konto osobiste działające w ponad 150 walutach, karta eSIM w ramach planu Ultra, ubezpieczenia podróżne czy bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie – oczywiście w ramach limitów zależnych od Waszego planu – to tylko kilka przykładów, które mogą się u Was sprawdzić.

Co tu dużo mówić – Revolut to prawdziwa rewolucja, której warto spróbować. I to nie, tylko jeśli jesteś fanem nowych technologii czy zagranicznych podróży. Apka świetnie sprawdzi się także do codziennych płatności i to bez konieczności wiedzy na temat skomplikowanych rozwiązań. Nie – tu nawet dziecko sobie poradzi, a jako rodzic będziesz mieć pełną kontrolę nad jego wydatkami i wpływami. Układ idealny? Sami się przekonajcie! Pamiętajcie, że pobierając Revolut za darmo z tego linku, macie szansę zgarnąć 50 złotych ekstra na swój rachunek. (Obowiązuje regulamin promocji.)