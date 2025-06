Nintendo Switch 2 w Polsce nie zabraknie. Towaru po kokardę

Nocne sprzedaże... bez kolejek

Znaczna część graczy, zamiast czekania w kolejkach, postanowiła odebrać sprzęt w salonie czy wyglądać kuriera, ale już na spokojnie, w piątek. Sklepy skupiły się na wariancie konsoli w zestawie z nowym Mario Kart — w końcu to ten tytuł, który i tak każdy szanujący się gracz musi mieć, a w zestawie jest taniej. W sklepach są też pierwsze akcesoria, ale wysypu szkieł ochronnych, etui oryginalnych czy partnerów takich jak Hori jeszcze próżno szukać. Wszystko to ruszy niespiesznie od jutra, a dla niecierpliwych jest danie główne — konsola. Dużo konsol.

Scalperzy się nie obłowią

Chociaż chytrych osób odsprzedających konsole z chęcią zysku pewnie nie zabraknie i tym razem, to jednak wysokie stany magazynowe powinny skutecznie ograniczyć ten proceder. Jeśli ktoś zamówił sobie 3 konsole z myślą, że dwie z nich sprzeda z zyskiem, albo i wszystkie trzy, to może się rozczarować. Nie tym razem moi drodzy. To nie patologia znana z PlayStation, to Nintendo.