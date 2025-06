Wraca najlepszy serial dekady. Gratka dla fanów mroku i sarkazmu

Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.