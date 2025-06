Vectra zaproponuje więcej kanałów i lepszy dostęp do treści. To efekt ważnej umowy

To z całą pewnością dla nas bardzo istotna umowa. W pełni i bardzo wymiernie wpisuje się w strategię dostarczania widzom różnorodnej i niezmiennie bogatej rozrywki - dostępnej zarówno w domu, na telewizorze, ale także w każdym innym dowolnym miejscu na tablecie czy smartfonie. A to dzięki aplikacji TV Smart GO. Nasi Klienci mogą oglądać niemal wszystkie ważne wydarzenia sportowe, najnowsze filmy i seriale, programy informacyjne, ale również treści przeznaczone dla młodych widzów. Dostrzegamy, że dostęp na wyciągnięcie ręki do atrakcyjnych treści, również w podróży czy na wakacjach jest bardzo ważny.

Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej Vectra SA