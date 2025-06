Kto zarabia najwięcej na AI? To wcale nie ta firma, o której myślisz

Mogłoby się wydawać, że na rynku sztucznej inteligencji mamy dwóch liderów - NVIDIA w przypadku akceleratorów i OpenAI dla oprogramowanie. Są to w końcu firmy, które mogą pochwalić się największą popularnością. Wygląda jednak na to, że król jest tylko jeden i chowa się w cieniu.

CPU, GPU, SoC, układy AI i HPC - wszystko to pochodzi z Tajwanu

Na dorocznym spotkaniu akcjonariuszy tajwańska firma TSMC z dumą ogłosiła swoją bezkonkurencyjną pozycję w globalnym wyścigu technologicznym. Jak podkreślił CEO firmy, C.C. Wei , mimo że wiele podmiotów konkuruje na rynku sztucznej inteligencji, to ostatecznym zwycięzcą tego wyścigu będzie właśnie TSMC.

Podczas wystąpienia C.C. Wei stwierdził, że niezależnie od tego, kto wygra na rynku projektowania AI, to i tak zamówienia trafią do TSMC. Firma dostarcza swoim partnerom m.in. układy GPU, CPU, SoC, ASIC oraz różne węzły technologiczne, co sprawia, że nawet konkurujący ze sobą producenci korzystają z tych samych procesów.