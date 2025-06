PiS boi się mObywatela. Chodzi o nową funkcję

mStłuczka to nowy moduł w mObywatelu, który ma uprościć formalności po drobnych zdarzeniach drogowych – pozwoli kierowcom na szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji, która sama uzupełni dane z państwowego rejestru. Nie trzeba będzie drukować dokumentów ani tym bardziej wzywać policji. Wszystko po to, by zminimalizować formalności i szybciej przekazać zgłoszenie do ubezpieczyciela.