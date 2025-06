Play poszedł po rozum i się zgubił. Historia pana Pawła to żywy dowód

Dzień dobry Panie Redaktorze, wracam z odpowiedzią na Pańskie pytania.



Jeżeli chodzi o dodatkową opłatę w wysokości 5 zł to wynika ona z utraty rabatu za terminowe płatności i e-fakturę – w dwóch ostatnich miesiącach płatności były zaksięgowane po terminie, co zgodnie z regulaminem skutkuje brakiem rabatu.



Reklamacja, o której Pan wspomina została zgłoszona przez klienta mailowo, ale niestety nie zawierała danych uwierzytelniających. Dlatego konsultantka próbowała skontaktować się telefonicznie w celu ich weryfikacji. Bez autoryzacji nie możemy przekazać informacji – ani telefonicznie, ani pisemnie – ze względów bezpieczeństwa. Przed takim kontaktem wysyłamy SMS zapowiadający kontakt, a połączenie wykonujemy z oficjalnego numeru infolinii – tak też było w tym przypadku. Ze względu na to, że nie każdy chce podawać przez telefon numer PESEL lub dokumentu tożsamości, przygotowaliśmy alternatywne formy weryfikacji: hasło do konta (uprawniające do dostępu do całego konta, jeśli obejmuje więcej niż jedną usługę) lub hasło abonenckie przypisane do konkretnej usługi. Oba hasła, jeśli zostały przez klienta ustalone, są wskazane w umowie i służą wyłącznie do kontaktu z obsługą klienta.



SMS z informacją o rozwiązaniu reklamacji został wysłany automatycznie po zamknięciu zgłoszenia, w ramach obowiązujących procedur. Ponowimy próbę kontaktu z klientem w celu wyjaśnienia sprawy.

Katarzyna Bonk, biuro prasowe Play